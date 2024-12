El plan de Williams para relanzar a Colapinto en la Fórmula 1

Salvo alguna negociación de último momento, Franco Colapinto no tendrá una butaca en la Fórmula 1 durante 2025. Pero Williams, que ya confirmó a Alex Albon y Carlos Sainz para la próxima temporada, no quiere perderlo. Su jefe James Vowles confirmó los planes para potenciarlo como piloto de reserva, asegurando una preparación constante más allá de no correr en los GP que se vienen, y brindó detalles sobre las pruebas para relanzar su carrera.