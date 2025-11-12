El Peque Schwartzman sigue enojado por su salida de Masterchef
Peque Schwartzman, extenista, volvió a hablar tras su eliminación de Masterchef: "Fue injusta mi eliminación, vamos a ser sinceros", reveló.
Diego 'el Peque' Schartzman fue el tercer eliminado de la actual edición de MasteChef Celebrity (Telefe), cuando el jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui optaron por salvar a Andy Chango.
Lo cierto es que a pesar de haber ganado incluso una medalla por su desempeño en la competencia gastronómica unas galas antes, hubo dos platos seguidos que lo complicaron al extremo de dejarlo fuera del programa.
Así, en medio de una catarata de versiones sobre la poca onda de los participantes con el jurado, el extenista no dudó en ser franco y expresar su malestar contra el triunvirato juzgador.
deslizó de movida Diego Schwartzman en el react de MasterChef Celebrity a cargo de Nati Jota y Grego Roselló. "Cociné siete veces, cinco muy bien. Una mal, que me mandaron a la gala de eliminación y ese día fue el peor", confió el deportista.
Fue allí que la influencer le remarcó que al tratarse de un reality, un solo plato puede dejar fuera de competencia a cualquier participante.
"No puedo mandar a nadie al frente, pero hay muchos que vienen cocinando peor", deslizó entonces Diego, quizás en referencia al propio Andy Chango o tal vez a Luis Ventura que generalmente son quienes tienen más inconvenientes en sus preparaciones para conforman al jurado en las degustaciones.
No obstante, el extenista admitió que Betular, Martitegui y De Santis lograron conmoverlo con las palabras con las que lo despidieron. "Estaba re caliente. Pasa que después los tres jurados me dijeron palabras muy lindas y hasta me emocioné. Yo soy muy llorón", reconoció al tiempo que anunció que tiene ganas de participar del repechaje para ver si logra regresar a la competencia.
Con estas declaraciones, Schartzman se suma así a los comentarios de Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo y Estaban Mirol, quienes también de alguna manera dejaron saber que no les han resultado justas las decisiones del jurado de MasterChef Celebrity.