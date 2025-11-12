El Peque Schwartzman sigue enojado por su salida de Masterchef

deslizó de movida Diego Schwartzman en el react de MasterChef Celebrity a cargo de Nati Jota y Grego Roselló. "Cociné siete veces, cinco muy bien. Una mal, que me mandaron a la gala de eliminación y ese día fue el peor", confió el deportista.

Embed

Fue allí que la influencer le remarcó que al tratarse de un reality, un solo plato puede dejar fuera de competencia a cualquier participante.

"No puedo mandar a nadie al frente, pero hay muchos que vienen cocinando peor", deslizó entonces Diego, quizás en referencia al propio Andy Chango o tal vez a Luis Ventura que generalmente son quienes tienen más inconvenientes en sus preparaciones para conforman al jurado en las degustaciones.

No obstante, el extenista admitió que Betular, Martitegui y De Santis lograron conmoverlo con las palabras con las que lo despidieron. "Estaba re caliente. Pasa que después los tres jurados me dijeron palabras muy lindas y hasta me emocioné. Yo soy muy llorón", reconoció al tiempo que anunció que tiene ganas de participar del repechaje para ver si logra regresar a la competencia.

Diego Schartzman y Germán Martitegui

Con estas declaraciones, Schartzman se suma así a los comentarios de Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo y Estaban Mirol, quienes también de alguna manera dejaron saber que no les han resultado justas las decisiones del jurado de MasterChef Celebrity.