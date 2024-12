El jefe de Williams explicó cuál fue la influencia de Colapinto

A la hora de analizar a sus pilotos, Wolves afirmó que “Franco ha sido muy positivo para el equipo y para mí al mismo tiempo. En primer lugar, sólo en carácter, es una persona que amaba cada momento de estar en el coche de Fórmula Uno y ser parte del equipo. Puedes ver eso en lo que está expresando al mundo, lo que estaba diciendo en la televisión, incluso cómo era por la radio. Ayuda porque tienes un equipo realmente unido, dando la oportunidad a un individuo que merecía su oportunidad y merece estar en la F1″. Y luego, añadió: “En segundo lugar, empujó a Alex. No hay ninguna duda al respecto. Avanzamos como equipo porque estamos encontrando diferentes áreas de probar diferentes configuraciones, diferentes herramientas electrónicas, diferentes maneras de abordar la vuelta. Y cada piloto en el mundo, cada ser humano en el mundo, se vuelve mejor al ser desafiado. Y en última instancia, Franco trajo eso al equipo. Y finalmente, lo que vimos es que tenemos un gran futuro detrás de nosotros. Tenemos una academia que está floreciendo en el fondo. Y Franco es un miembro brillante de ella. Pero tenemos muchos, muchos más”.

No obstante, el jefe de Williams destacó como uno de los principales hitos de la escudería a lo largo del 2024 la contratación de Sainz de cara a la próxima temporada. “Creo que si tuviera que elegir un momento individual, fue cuando anunciamos que Carlos se unía al equipo de Grove. Ojalá hubiera podido contener esa emoción, pero el hecho de que Carlos estuviera con nosotros significó muchísimo para todos y cada uno de los miembros del equipo”, manifestó.

Por último, fue directo a la hora de analizar el futuro a corto plazo del equipo: “Tenemos que aceptar que no estamos al nivel de un paquete combinado como McLaren, Ferrari o Red Bull. Y no es sólo aerodinámica, se trata de conseguir el equilibrio correcto, la dinámica del vehículo y la aerodinámica correcta al mismo tiempo. Así que tratémoslo como que globalmente necesitamos aumentar el rendimiento mientras arreglamos algunas de las características. Eso significaba que no éramos tan fuertes como queríamos ser en algunas de las pistas de este año”.