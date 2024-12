El jefe de Red Bull dejó entrever una baja de interés por Colapinto

“Creo que siempre hay que estar atento al mercado en todos los equipos, pero tenemos fuerza y profundidad en el programa junior. Fue bueno ver a Isack Hadjar haciendo un buen trabajo hoy en la Fórmula 2 también. Creo que hay medio punto entre los pilotos de cara a la última carrera en Abu Dhabi. Liam y Yuki están muy igualados en términos de ritmo. Así que, ya sabes, tenemos un establo completo de pilotos”, sentenció.

Qué se sabe del futuro de Colapinto en la F1

Franco Colapinto, quien disputará su última carrera en Abu Dabi este fin de semana, hasta el momento no tiene su asiento asegurado para la próxima temporada de Fórmula 1 y su futuro es una incógnita. Red Bull parece haberse bajado de la carrera, mientras que Alpine es otro de los equipos de demostraron interés en el piloto argentino de Williams.

Recientemente, la escudería francesa confirmó la salida anticipada de Esteban Ocon (se va a Haas) y que Jack Doohan correrá el próximo Gran Premio. Ante esta noticia, el medio especializado Last Word on Sports indicó que Alpine está en conversaciones con Colapinto, aunque remarcó que no hay detalles de cuáles serían los planes ya que además del australiano Doohan contará con Pierre Gasly como principal. ¿Habrá un cambio de último momento que le abra una puerta al argentino?