El Inter de Lautaro Martínez, más cerca de quedarse con la Serie A

La maquinaria interista estaba en marcha y el Empoli no pudo frenarla. Consiguió que no marcara, ciertamente beneficiado por la fortuna en las numerosas ocasiones que tuvo que defender y que Nicolò Barella, el galo Marcus Thuram o el turco Hakan Calhanoglu mandaron al limbo.

Pero no es el Inter un equipo que deje de intentarlo o que se deje llevar por el ritmo cansino de los minutos finales. Es un combinado que no perdona, que siempre está alerta y que no falla cuando tiene oportunidad.

Por eso, cuando Empoli quiso reaccionar, Inter cerró el duelo con una jugada clásica. Pase en profundidad a Denzel Dumfries por el perfil derecho y pase atrás para el delantero, que en este caso fue un Alexis de nuevo bien colocado para sumar su segundo tanto liguero.

Embed - ¡ALEXIS SELLÓ EL TRIUNFO NEROAZZURRO QUE CAMINA HACIA EL TÍTULO! | Inter 2-0 Empoli | RESUMEN

En San Siro se respira ambiente de campeón de manera merecida. El Scudetto es solo cuestión de tiempo. Le faltan 11 puntos, ya que le saca 14 a Milan, su inmediato perseguidor, cuando quedan ocho fechas en juego.

Empoli, por su parte, se mantiene en puestos de descenso, decimoctavo con 25 unidades.