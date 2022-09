El hondureño que marcó a Messi y se llevó su camiseta dijo que le preguntó

El volante de contención que juega en el Motagua de Honduras fue quien, además, se quedó con la camiseta de Lionel Messi.

Qué dijo Héctor Castellanos de la marca personal que le hizo a Lionel Messi

“Esas fueron las instrucciones y lo que se entrenó. Tenía que hacerlo y creo que se hizo de gran manera. El entrenador Diego Vázquez me dijo que iba a marcar personalmente a Messi desde el primer día de la concentración”.

Cómo se preparó para marcar a Messi

“Me puso un jugador con características muy buenas en el manejo del balón, era Jhow Benavídez, a quien le mostraron videos de movimientos que hacía Leo, mientras que a mí me enseñaron cómo un jugador lo marcó en un partido que jugó ante el Girona cuando él estaba en Barcelona. Me pusieron a hacer esos movimientos de marcación y yo debía seguirlo a Jhow, así como ver cómo se perfilaba Leo, que lo hace súper bien”.

Qué le dijo Lionel Messi durante el partido

“Te seré honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranqulo: ‘¿De verdad me vas a seguir todo el partido?’ Yo le respondí con un ‘la verdad que sí, crack’, y Leo se sonrió. No me dijo más, de allí de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado, pero no me dijo nunguna grosería”.