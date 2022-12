El homenaje de Manchester City a Julián Álvarez

El Araña, que no formó parte del once titular, no salió a la cancha junto al resto de los revulsivos, sino que lo hizo solo, con la medalla de campeón puesta, para recibir la ovación de los cuatro costados del Etihad Stadium, además de la de sus compañeros. Instantes más tarde, con la timidez que lo caracteriza, se quitó la presea para sentarse en el banco de suplentes.