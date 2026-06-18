El gesto de Rafa Nadal hacia Lionel Messi tras sus palabras en el Mundial 2026

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La respuesta de Nadal llegó poco después. A través de una historia publicada en Instagram, el extenista compartió el video con las declaraciones de Messi y acompañó la publicación con un mensaje breve pero significativo. “Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español, demostrando su agradecimiento por los elogios recibidos y felicitando al argentino por su destacada actuación en el debut mundialista.

El intercambio volvió a poner en evidencia algunas de las características que marcaron las carreras de ambos deportistas. Tanto Messi como Nadal construyeron trayectorias extraordinarias basadas en la disciplina, la constancia y una permanente búsqueda de superación. Más allá de los títulos obtenidos y de los récords alcanzados, ambos fueron reconocidos por mantener una exigencia personal constante incluso después de haber conquistado prácticamente todo en sus respectivas disciplinas.

La repercusión de las declaraciones también alcanzó a Toni Nadal, histórico entrenador y tío del extenista. Durante una entrevista, reconoció la importancia de las palabras del capitán argentino y destacó la admiración que siente por él. “Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”, comentó.

Más adelante también elogió la capacidad de resiliencia de su sobrino y estableció un paralelismo entre ambas leyendas deportivas: “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”, sostuvo.