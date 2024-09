El emotivo homenaje a Di María en su despedida de la Selección

Fideo se emocionó hasta las lágrimas con la interpretación de Abel Pintos de su canción "No me olvides" y recibió una placa por parte de Claudio "Chiqui" Tapia, una réplica de la Copa América de Alejandro Domínguez antes de dar un discurso, ante la presencia de todo el plantel que portaba camisetas homenajeándole con su número 11. "Tuve la posibilidad de jugar con varias generaciones, tuve posibilidad de tener grandes jugadores al lado. Tuvimos la mala suerte de no poder lograr nada en esos años y la posibilidad de ganar con los chicos que están hoy compartiendo este momento conmigo. Por eso no quiero olvidarme de esos que también pasaron y me enseñaron a seguir peleándola, a hacer muchas cosas para poder seguir estando acá. Gracias a ellos por lo que me fueron enseñando en mi carrera"

« J'espère que vous apprécierez beaucoup cette soirée avec votre famille et vos proches.



"De todos mi compañeros acá, de los más chicos, algunos más viejos que se hacen los jóvenes todavía que me dieron la posibilidad de ganar todo. Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir, es gracias a ellos que hoy me estoy yendo de esta manera, con este homenaje y todo este cariño. Gracias eternamente, voy a estar eternamente agradecido a todos, al Cuerpo Técnico, Cuerpo Médico, el staff, a todos los que compartieron estos años conmigo. Gracias eternamente, agradecido de por vida. Ahora soy un hincha más, voy a estar allá arriba con mi familia, voy a seguir estando en las Copas América y los Mundiales apoyándolos y seguramente vamos a seguir por este camino, porque tienen muchos huevos para seguir así", expresó Fideo en un emocionante momento que se vivió en el Monumental para posteriormente develar una pintura en su honor y se lanzado por los aires por sus ya ex-compañeros.

El ciclo de Di María en la Selección Argentina

En total, Ángel Di María disputó 145 partidos con la Selección Argentina y conquistó cinco títulos, si se cuenta el de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Justamente, el Fideo hizo el único gol en aquella definición ante Nigeria y también fue la clave en otras citas históricas: le convirtió a Brasil para ganar la Copa América en el Maracaná, a Italia en la Finalissima 2022 y a Francia en el Mundial de Qatar 2022. La única final ganada en la que no sacudió las redes fue la última de la Copa América 2024 frente a Colombia.