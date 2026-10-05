Dura sanción para Unión tras el escandaloso final ante Desamparados

El episodio que terminó comprometiendo a Unión ocurrió una vez finalizado el partido. Mientras el plantel visitante intentaba abandonar el campo de juego bajo custodia policial, desde el exterior del estadio comenzaron a arrojar distintos objetos hacia el sector por donde debía retirarse el equipo.

Uno de esos proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza de Cristian García, jugador de Desamparados, quien cayó al piso y tuvo que ser asistido por personal médico. Posteriormente fue trasladado en ambulancia para recibir atención.

El informe arbitral también dejó asentado otro episodio de violencia que ya había generado sanciones individuales: el enfrentamiento entre integrantes de ambos cuerpos técnicos. Según lo informado por el árbitro, el entrenador de Desamparados, Mauricio Del Cero, golpeó al preparador físico de Unión, Dalmiro Arnau, quien terminó en el suelo y debió ser asistido.

Qué dijo Unión y por qué fue sancionado

Ante el Tribunal, Unión presentó su descargo y repudió los hechos de violencia. El club negó responsabilidad institucional, pidió que se investigara quiénes habían arrojado los proyectiles y cuestionó distintos aspectos del arbitraje.

Sin embargo, el Tribunal entendió que el club no aportó elementos suficientes para desvirtuar lo consignado en el informe arbitral.

En su resolución, los integrantes del organismo remarcaron que los informes de los árbitros constituyen un principio de semiplena prueba y que, para dejarlos sin efecto, deben existir elementos concretos que generen dudas sobre los hechos relatados.

Con ese criterio, el Tribunal consideró que los incidentes fueron protagonizados por integrantes de la parcialidad local y sostuvo que el club local tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad antes, durante y después del partido.

Por eso, la nueva resolución estableció una multa equivalente al valor de 150 entradas durante dos fechas y la suspensión del estadio 12 de Octubre por esas mismas dos jornadas.

La medida tiene un impacto directo en la campaña de Unión dentro del Regional Amateur. El club había podido seguir utilizando su cancha después de las primeras sanciones individuales, ya que en aquella resolución el estadio no había recibido ninguna penalización.

Ahora la situación es diferente: Unión deberá buscar escenario para sus próximos dos partidos en condición de local, además de afrontar la multa económica.

La nueva sanción se suma a las medidas individuales que ya habían sido aplicadas después del encuentro. Por el lado de Unión, Ignacio Baraona e Isaías Oballes Bajinay recibieron una fecha de suspensión.

En Desamparados, en tanto, Mauricio Del Cero fue sancionado con dos partidos, mientras que Edgardo Díaz y Franco Goria Zapata recibieron una fecha cada uno.

Así, el clásico que terminó con triunfo de Desamparados por 2-1 todavía tiene consecuencias. Primero fueron las sanciones a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos; ahora, el Tribunal puso el foco directamente sobre Unión y su estadio, que quedó suspendido por dos fechas.