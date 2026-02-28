Dura derrota de la Selección argentina de básquetbol

En la próxima fecha, Argentina recibirá a Panamá el lunes 2 de marzo, nuevamente en el estadio Obras, a las 18:30.

El combinado argentino tuvo un rendimiento muy bajo ante un equipo que mantuvo la concentración durante los 40 minutos y tuvo un último cuarto excelente, que le fue suficiente para quedarse con un triunfo merecido.

El encuentro fue bajo en cuanto a goleo desde el principio, sin puntos durante los primeros 3:30 minutos pero, mientras que los uruguayos pudieron superar un comienzo del partido marcado por la sequía, el equipo albiceleste no pudo seguir el ritmo.

Con un juego lento, excedido en las asociaciones y con problemas para definir los puntos con tiros cómodos e inteligentes, el conjunto argentino se fue viendo envuelto por la robusta defensa del combinado uruguayo, que se fortaleció principalmente en los rebotes (45 a 35) y en la efectividad en los tiros de tres puntos.

Aunque el primer y tercer cuarto tuvieron parciales parejos, con un 15-16 en el primero e incluso un 13-11 en favor del conjunto local en el tercero, Uruguay obtuvo una buena diferencia en el segundo cuarto, con un 14-7 a su favor y, principalmente, en el último cuarto.

En el mencionado cuarto parcial el equipo local se vio desanimado, sin engranar ante el flaco aliento de los simpatizantes que se acercaron al Estadio Obras, situado en el barrio porteño de Belgrano, frente a un rival que tuvo sus mejores números de efectividad en toda la noche: 41% de tiros de cancha, con un destacado 57% en dobles ante el poco goleo que tuvo el encuentro.

Cabe destacar que el entrenador argentino Pablo Prigioni decidió no utilizar a sus principales estrellas, los guardias Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola y el alero Gabriel Deck, entre otros, quienes tuvieron importantes participaciones en la EuroLiga, la máxima copa del continente europeo, priorizando darles algunos días de descanso para no arriesgarse a lesiones.

El seleccionado volverá a jugar el próximo lunes, como local de Panamá, en un encuentro en el que deberá retomar el camino de la victoria para dejar en el camino una derrota dura ante los “Charrúas”, tanto en lo basquetbolístico como en lo actitudinal.

Su próximo rival contará con una baja sensible, debido a la lesión ligamentaria del escolta Jhivvan Jackson Meléndez, que actualmente juega en San Pablo Burgos de la Liga ACB española y tiene pasado en el básquet belga y alemán.