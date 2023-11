Driussi, picante luego de la derrota de Boca en la final de la Libertadores:

driussi-tweet_w862.webp

Sacheri repudió la chicana de Independiente a Boca: "No me parece buena idea ese mensaje"

Otro que se subió al tren de las chicanas fue el Rojo. Al publicar la foto de la formación que utilizará Carlos Tevez para enfrentar a Atlético Tucumán, el CM de la cuenta oficial lanzó una burla directa al corazón de los hinchas xeneizes. "Bueno, ahora sí juega el Rey de Copas", se pudo leer en el posteo.

El mensaje fue respondido por el aclamado escritor argentino Eduardo Sacheri, quien argumentó: "No me parece buena idea ese mensaje. Independiente tiene mucho que mejorar, mucho que rehacer, mucho que volver a aprender. Con seriedad y humildad afuera del césped. Con calidad y buen juego adentro de la cancha. Un mensaje así no me parece el camino adecuado".