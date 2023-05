Dos karatecas sanjuaninas buscan un lugar en los Panamericanos

Camila Córdoba tiene 19 años, participa en categorías under 21 y mayores, siendo under la que es prioritaria, que es un periodo corto y hay que aprovecharlo, ubicándose primera en el ranking, cuenta Daniela Molina, su entrenadora.

Ella comenzó de chica con la actividad, en una escuela que no está federada y como tenía inquietud por competir, buscó entre las federadas y eligió el lugar donde se encuentra desde hace algunos años, pues llegó con 14 años. “Empezamos a trabajar en la competencia y desde el momento cero comenzó a obtener muchos resultados, a tal punto que quedó convocada para el Proyecto Yog, que debió cancelarse por la pandemia y luego, por la edad no pudo llegar a competir en los Juegos de Rosario, que también se habían pospuesto, siendo un golpe duro para todos los chicos que no pudieron llegar a esa competencia”, cuenta Daniela.

Camila ya integró la selección en cadete, junior y luego de la pandemia ingresó a Under 21.

El caso de Celeste, fue similar en cuanto a su llegada a la escuela, pues comenzó desde muy chica junto a sus hermanos en una escuela no federada, luego cambió de escuela, aunque los resultados deportivos no llegaban; ella estaba siempre, quería un podio, pero no se le daba y en 2022 se comunica con Nasif Ahún, ingresando al Dojo Musashi, de la Escuela Shorin Kai Argentina. Tuvo un gran año en la categoría 12-13, lo que la dejó primera en el ranking, con una amplia diferencia con el resto, finalizando la temporada con más de 400 puntos, contra 80 de quién la seguía.

En esta temporada, con 14 años recién cumplidos, Celeste pasó a categoría Cadete, donde está primera en -54 kg y con varios objetivos en el horizonte, entre ellos, esta pre selección a la que fue convocada, además de los Juegos Evita, pensando en una posible citación al Programa Yog.

Ambas karatecas entrenan de lunes a sábado. Lunes, miércoles y viernes, desde las 17 a 21 horas y los otros días se trabaja en el aspecto físico de 18.30 a 21 horas.