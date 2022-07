Djokovic no pierde la esperanza y sueña con el US Open

”Solo quería tomarme un momento y decirles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo y cariño de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso que lo siento tan alucinante. Solo quería decir gracias. Siento especial que las personas conecten con mi carrera de tenis de una manera tan cariñosa y solidaria y deseen que continúe compitiendo”, escribió.

”Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, sentenció.

La participación de Novak Djokovic en el US Open

El tres veces campeón del US Open está inscripto en la lista de participantes, pero la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ya comunicó que que el Gobierno del país tomará la decisión final. ”El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, explicó en un comunicado.