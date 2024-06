Dibu Martínez no irá a París con la Selección Argentina Sub 23

"Quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no depende de mí", había dicho Emiliano Dibu Martínez días antes del arranque de la Copa América. Javier Mascherano lo esperaba con los brazos abiertos en la Selección Argentina Sub 23. Sin embargo, en las últimas horas bajaron el pulgar en Birmingham y el arquero campeón del mundo no podrá viajar a París.