Dibu Martínez no atajará en el amistoso ante Estonia

Según las declaraciones de su padre a TyC Sports, el ex Independiente va a llegar bien al Mundial de Qatar 2022, donde el combinado de Lionel Scaloni compartirá grupo con Arabia Saudita, Polonia y México.

"Personalmente estoy muy bien. He escuchado decir que capaz me pierdo el Mundial o que estaré unos meses afuera y la verdad estoy realmente bien. Solo me perdí un partido para estar bien para este. No necesito nada, es un dolor rotuliano que tengo desde los 17 años, que con dos o tres años sin parar se agravó un poquito, pero haciendo un tratamiento con Batista y los médicos de la Selección voy a estar bien. El 7 de julio estoy de pretemporada con el Aston Villa, perfectamente bien", había aclarado el Dibu en conferencia de prensa.

Ante este panorama, las alternativas que Scaloni tiene bajo los tres palos son Franco Armani, Juan Musso y Gerónimo Rulli.