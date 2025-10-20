Desamparados debutó este domingo como local en el Torneo Regional Amateur. El Puyutano igualó 0 a 0, como local, ante Colón Junior por la fecha 1 de la zona 10 de la Región Cuyo. Atenas y Gral. Belgrano de Media Agua fueron los ganadores del domingo. El cruce de Paso de los Andes de Albardón y Árbol Verde de Jáchal terminó igualado.
Desamparados no pudo con Colón en su debut en el Regional
