Desamparados no pudo con Colón en su debut en el Regional

Desamparados y Colón no pudieron romper el cero ante un buen marco de público en el Serpentario. El Puyutano tuvo las más claras, pero no estuvo preciso en la definición.

Atenas dio la sorpresa en Villa Krause y venció 3 a 2 a Unión. El pocitano perdía 2-0 y logró remontar el resultado como visitante. El Azul se puso en ventaja con goles de Santiago Ceballos y Luciano Riveros. El Mirasol lo dio vuelta gracias a Francisco Salinas, Eduardo Bronvale e Iván Escudero.