Desamparados no pudo con Colón en su debut en el Regional

Desamparados igualó 0 a 0 con Colón en el cierre de la fecha 1 del Regional Amateur. Atenas de Pocito y Gral. Belgrano de Media Agua, los únicos ganadores.

Desamparados debutó este domingo como local en el Torneo Regional Amateur. El Puyutano igualó 0 a 0, como local, ante Colón Junior por la fecha 1 de la zona 10 de la Región Cuyo. Atenas y Gral. Belgrano de Media Agua fueron los ganadores del domingo. El cruce de Paso de los Andes de Albardón y Árbol Verde de Jáchal terminó igualado.

Desamparados y Colón no pudieron romper el cero ante un buen marco de público en el Serpentario. El Puyutano tuvo las más claras, pero no estuvo preciso en la definición.

Atenas dio la sorpresa en Villa Krause y venció 3 a 2 a Unión. El pocitano perdía 2-0 y logró remontar el resultado como visitante. El Azul se puso en ventaja con goles de Santiago Ceballos y Luciano Riveros. El Mirasol lo dio vuelta gracias a Francisco Salinas, Eduardo Bronvale e Iván Escudero.

En Media Agua, el duelo fue para General Belgrano que se hizo fuerte como visitante. Superó 2 a 1 a General Sarmiento con goles Juan Sánchez y Facundo Algañaraz. Axel Guajardo anotó para los locales.

Paso de Los Andes y Árbol Verde de Jáchal repartieron puntos en Albardón con el 1 a 1 final. Los locales convirtieron a través de Juan Espejo y Néstor Celán fue el goleador de los jachalleros.

La fecha había comenzado el sábado con el 0 a 0 de Peñaflor y Alianza. Marquesado tuvo fecha libre en el estreno.

Posiciones Regional Amateur - F1 - 2025

