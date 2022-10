Della Motta clasificó 25º en el TC de Comodoro Rivadavia

En un autódromo que no se visita desde el 2017, y con las complicaciones propias del viento, casi un sello regional en el sur argentino, la mejora en la segunda tanda no apareció ya que los cambios ensayados en la puesta a punto, no resultaron y con un tiempo de 1:15,374 quedó en el puesto 32º a 1,730 seg de Mariano Werner (Ford)

Ensayar más cambios en la configuración del auto, más calzar gomas nuevas para salir a clasificar, donde se pudo bajar un poco el tiempo y con 1:14.929 min finalizar en el puesto 25º y disminuir un poco la diferencia con el poleman, que fue de 1.410 seg con respecto a José Manuel Urcera (Torino).

"Finalizamos la clasificación en el puesto 25 y mañana largamos desde el 9º lugar en la primera serie. No fue una buena clasificación, pero junto al equipo seguimos trabajando para ganar algunos puestos en la serie, y quedar lo más adelante posible en la grilla de la final, y por supuesto llegar mañana a la bandera a cuadros” comentó Facundo que será de la partida a las 9:10 hs en la primera actividad en pista del domingo.

La actividad de mañana tiene previstas las tres series a 5 vueltas, a las 9:10, 9:35 y 10:00 hs, respectivamente, mientras que la Final a 30 vueltas o 50 minutos, largará a las 13:30 hs televisada en vivo a través de la TV Pública.