De visitante, Inter venció a Milan por la ida de las semifinales

¡EL NEROAZZURRO SE FLOREÓ EN EL DERBY Y QUEDÓ A UN PASO DE LA FINAL! | Milan 0-2 Inter | RESUMEN

El partido de Lautaro Martínez

El Milan arrancó con demasiada dudas y el Inter no perdonó. Con el triunfo de este miércoles, además, ganó los últimos tres clásicos y sin recibir goles en contra. Y mucho tuvo que ver Lautaro Martínez. Porque si bien no hizo goles, el capitán llevó la bandera de su equipo. Transmitió una voluntad contagiosa para ir por el triunfo: peleó todas las pelotas, les ganó siempre a los defensores y hasta pudo haber puesto el tercero. Llegando a los 30' minutos se metió entre Kjaer y Tomori, le hizo un nudo al moreno y el árbitro cobró penal. Pero no había sido. El Toro había caído solo, intervino el VAR y la penal máxima no fue tal.

Pero el Milan, que hizo de local, jamás despertó. Con el correr de los minutos, el 0-2 terminó siendo un resultado que conformó al Inter y que dejó atado de pies y manos a su eterno rival. Todo parece indicar que Inter tiene un boleto rumbo a Turquía, aunque es fútbol y nunca se festeja antes de tiempo...