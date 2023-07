De Paul mostró su nuevo tatuaje dedicado a Tini Stoessel

En la tercera imagen, los fanáticos encontraron un nuevo tatuaje en el torso del jugador. Sobre el ombligo se puede leer "Tini", y los seguidores de la parejita destacaron que sería igual a la firma de la cantante.

Los internautas sorprendidos por el nuevo tattoo de Rodrigo comentaron al respecto: “¿Soy yo o arribita del ombligo dice Tini?”; “¿Cómo te vas a tatuar ‘Tini’? ¿Querés que me muera?”; “Todos pensando si dice Tini o no y yo sin entender por qué al escudo todavía no le clavó la tercera estrella” y “Ese Tini tatuado, patético”.