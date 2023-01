Cuánto pagaría Chelsea a Benfica por Enzo Fernández

Según lo trascendido, Chelsea pretendería comprar al mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en seis cuotas y habrá que ver si es aceptado por Benfica, que quería que todo fuera abonado de una sola vez.

Enzo Fernández quiere ir a Chelsea y espera por una definición

Al mismo tiempo que se conoció este nuevo intento de Chelsea para quedarse con Enzo Fernández, desde Portugal llegó la noticia que el jugador argentino no se había entrenado con el equipo.

La prensa lusa habló de una ausencia y la relacionó con una presión del lado del futbolista para que sea haga el pase. Finalmente, el argentino se entrenó pero solamente lo hizo en el gimnasia.

El entrenador de Benfica, Roger Schmidt, volvió a referirse a la situación de Enzo Fernández y explicó: "Tenemos que estar preparados, sobre todo cuando no estamos al mando. Tiene una cláusula en el contrato. Si el jugador lo quiere y lo paga un club, no lo podemos parar".

"Tenemos que estar preparados y encontrar soluciones, pero sigue siendo nuestro jugador. Veamos qué pasa en los próximos dos días (se cierra el mercado de pases en Europa) y luego nos centraremos en los jugadores que tenemos", siguió el técnico y cerró: “Lo he dicho varias veces. Enzo es nuestro jugador y tiene nuestro apoyo. Ya he dicho que mientras la ventana esté abierta tenemos que contar con todas las posibilidades. No he cambiado de opinión. Volvió a centrarse en el Benfica e hizo grandes partidos. Su pasión por el club es del 100 por ciento y siempre soy muy honesto contigo en las conferencias de prensa. Ya no hablo de este tema".

River, a la espera de la venta de Enzo

En caso de concretarse, la venta de Enzo Fernández será la más importante de un jugador argentino en la historia y no será una más para River.

El Millonario, al venderle a Fernández a Benfica, se quedó con el 25% del pase por lo que recibiría un total de 30 millones en caso de que se dé la transferencia al Chelsea.