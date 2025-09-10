Cuando se realizará el esperado sorteo del Mundial 2026

El sorteo de este Mundial será diferente a los anteriores, ya que por primera vez contará con 48 equipos en lugar de 32. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA. La ubicación de los equipos en cada bombo se definirá con base en el ranking actualizado, que se publicará después de que finalicen todas las eliminatorias continentales.

Los 18 clasificados al Mundial 2026:

La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 seleccionados y hasta el momento hay 18 que sacaron pasaje directo al Mundial. Canadá, México, Estados Unidos, Japón, Australia, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos y Túnez están clasificados. En los próximos meses se sumarán otras 30 Selecciones.