Dentro de la Región Cuyo, las semifinales para las selecciones sanjuaninas serán las siguientes: Liga Albardón & Angaco vs. Liga Sanjuanina de Fútbol, y Liga Iglesiana de Fútbol vs. Liga Caucetera & Sanmartiniana. La programación completa y oficial aún no está confirmada.

Por último, vale recordar que Copa País es una competencia de fútbol masculino que reúne a más de 70 selecciones liguistas, provenientes de toda Argentina. Además, es inédita porque se está celebrando por primera vez. El formato de disputa contempla tres etapas: clasificatoria (que acaba de finalizar), regional y final. Los ganadores de cada provincia avanzarán a la instancia Regional, donde se definirá quién representará a cada Región en la Final Nacional. El gran premio que está en juego es un cupo directo para la Copa Argentina 2026, que lo ocupará el campeón de la Copa País 2025.