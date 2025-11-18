Copa Libertadores y Copa Sudamericana: conocé a los clasificados

Rosario Central y Boca sellaron su participación en la próxima edición de la competencia de mayor prestigio del continente junto a Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (ganador de la Copa Argentina), mientras que Argentinos Juniors, si no se liberan cupos, disputará la fase previa.

De momento, River estaría jugando la Sudamericana, aunque si logra salir campeón del Clausura habrá accedido a la fase de grupos de la Libertadores. En tanto, si lo hacen el ‘Canalla’, los de la Ribera o el ‘Bicho’, participará de los Playoffs.