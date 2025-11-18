Copa Libertadores y Copa Sudamericana: conocé a los clasificados

Por su parte, además del ‘Millonario’, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre están clasificados a la competencia internacional de segundo orden. No obstante, si el Granate logra consagrarse campeón de la actual edición frente a Atlético Mineiro, liberará un cupo más para dicho torneo, el cual aprovechará Barracas Central por ocupar el décimo puesto de la LPF.
Asimismo, si el vencedor del campeonato local sale de uno de los primeros nueve de la tabla, también habrá liberado cupo para que Independiente (11°) tenga su lugar en la Sudamericana, siempre y cuando Lanús consiga alzarse con el título internacional. De lo contrario, el mismo lo utilizará el ‘Guapo’.
Clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Platense – Campeón del Torneo Apertura
- Independiente Rivadavia – Campeón de la Copa Argentina
- Rosario Central – Primero de la tabla anual.
- Boca – Segundo de la tabla anual
- Campeón del Torneo Clausura.
- Argentinos Juniors – Tercero en la tabla anual (fase previa).
Clasificados a la Copa Sudamericana 2026
- River – Cuarto de la tabla anual.
- Racing – Quinto de la tabla anual.
- Deportivo Riestra – Sexto de la tabla anual.
- San Lorenzo – Séptimo de la tabla anual.
- Lanús – Octavo de la tabla anual.