Confirmaron los cruces de cuartos de final del Apertura

El jueves comenzarán las series de cuartos de final y los primeros en salir a la cancha serán Inca Huasi y Estrella. El juego comenzará a las 21.30 en la casa del Ñokaico y enfrentará al primero e invicto de la fase regular con el octavo clasificado.

A las 22 del jueves será el turno de Ausonia (3°) vs. Jáchal (6°) y Urquiza (2°) vs. UVT (7°). La programación se completará el viernes a las 22 con Hispano (4°) vs. Aramburu (5°).

Universidad y Lanteri, que sufrió quita de puntos, terminaron en el fondo de la tabla y deberán jugar para mantener la categoría.

En los últimos días surgió una iniciativa de suspender los descensos y ampliar el número de equipos en el Nivel 1 con los dos mejores del Nivel 2. Este proyecto fue visto con buenos ojos entre los dirigentes, pero el cambio todavía no fue confirmado.