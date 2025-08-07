Confirmaron las selecciones sanjuaninas femeninas para los Argentinos Sub-16

El seleccionado denominado A competirá en Córdoba, desde el jueves 28 al domingo 31 de agosto 2025. Las sedes dispuestas para el torneo, que organizará la Federación Cordobesa de Hockey, serán Jockey Club y el estadio Mario Alberto Kempes. El plantel cuenta con 20 jugadores y se trata de las siguientes: Ana Aranda, Emilia Palma, Fátima Riveros, Guadalupe Pizarro, Josefina López Quinn, Milagros Castro y Milagros Pérez, de Lomas de Rivadavia; Bernardita Tello, Catalina Silka, Julieta Zapata, Malena Sánchez, de San Juan Rugby Club; Catalina Torcivia, Daiana Cane y Sofía Chancay, de Universidad Nacional de San Juan; Clementina Delas, Emma Esbry, María Guadalupe Gatica y María Paz Vallejos, de Universitario Hockey; Guillermina Oliva, de Richet Zapata; y Valentina Maldonado, de Huazihul.

Con respecto al selectivo llamado B, en su caso jugará en Rosario, Santa Fe, en la misma fecha que sus pares, con organización de Asociación del Litoral. El equipo sanjuanino estará conformado por las siguientes 20 jugadoras: Delfina Albar Díaz, Pastor Lola y Sol Olguín, de Universidad Nacional de San Juan; Sofía Mengual, Agustina Luna, Juana Pellegrini, Francesca Battezzati, de San Juan Rugby Club; Josefina Cosentino, María Inés Aguilar, Sofía López y Guadalupe Escudier, de Universitario Hockey; Sofía Luz Benítez, Guadalupe Pereyra y Morena Saavedra, de Unión Vecinal de Trinidad; Mía Vera, de Jockey Club; Jazmín Rojo y Luciana Bazán, de Lomas de Rivadavia; Bárbara Montero, de UDAP; Luz Pérez y Segovia Guillermina, de Huazihul.