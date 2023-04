Confirmaron días, horarios y canchas para la fecha 14

El sábado, a partir de las 16.30, será el turno para Peñarol vs. 9 de Julio, Aberastain vs. Juv. Unida, Carpintería vs. San Martín y Rivadavia vs. Atenas.

La actividad continuará el domingo a las 16.30 con los cruces de Alianza vs. Marquesado, San Lorenzo vs. Recabarren, Del Bono vs. Unión y Juv. Zondina vs. Villa Obrera.

La fecha se completará el martes con López Peláez vs. Colón, en cancha de 9 de Julio.

POSICIONES:

SAN MARTÍN 28

COLÓN 28

DESAMPARADOS 26

SAN LORENZO 26

VILLA OBRERA 26

TRINIDAD 23

RIVADAVIA 21

ALIANZA 20

PEÑAROL 19

9 DE JULIO 19

ATENAS 18

LÓPEZ PELÁEZ 17

JUV. ZONDINA 17

MARQUESADO 15

JUVENTUD UNIDA 14

ABERASTAIN 11

DEL BONO 10

CARPINTERÍA 9

RECABARREN 9

UNIÓN 6