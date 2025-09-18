"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Concepción

Concepción, Olimpia y Richet, por el pase a semifinales

El Torneo Nacional Top 8 Senior Masculino definirá este jueves sus clasificados a semifinales. Concepción, Olimpia y Richet tienen chances de pasar.

El Torneo Nacional Top 8 Senior Masculino conocerá este jueves a sus semifinalistas. Estudiantil Porteño es el único que aseguró su lugar entre los cuatro mejores. Concepción, Olimpia y Richet Zapata tienen posibilidades de clasificar. UVT perdió los dos partidos y quedó sin chances.

Concepción jugará ante Huracán con la necesidad de ganar para pasar. El Azul no depende de nadie y con el triunfo accederá a la próxima fase.

Olimpia tendrá un mano a mano ante Andes Talleres de Mendoza. Los Turcos tiene ventaja con la diferencia de gol y clasificará hasta empatando con los mendocinos.

Te puede interesar...

Richet será local de Casa de Italia de Mendoza con la posibilidad de ganar o empatar para meterse en las semifinales.

Nacional Top 8 Senior Masculino

Jueves:

En Richet:

20:15; Huracán (BA) - Concepción

22:00; Richet - Casa de Italia (Mza)

En UVT:

20:15; Olimpia - Andes Talleres (Mza)

22:00; UVT - Estudiantil Porteño (BA)

Posiciones - Nacional Top 8 F2

Temas

Te puede interesar