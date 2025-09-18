El Torneo Nacional Top 8 Senior Masculino conocerá este jueves a sus semifinalistas. Estudiantil Porteño es el único que aseguró su lugar entre los cuatro mejores. Concepción, Olimpia y Richet Zapata tienen posibilidades de clasificar. UVT perdió los dos partidos y quedó sin chances.
Concepción, Olimpia y Richet, por el pase a semifinales
