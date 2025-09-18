Una popular dieta ayuda a mejorar la salud de las encías

Un tipo de alimentación que beneficia la salud bucal

Los investigadores analizaron a 200 pacientes de hospital inscriptos en el biobanco oral, dental y craneofacial del King’s College. Les realizaron revisiones dentales, tomaron muestras de sangre y recopilaron información sobre la dieta de cada participante a través de cuestionarios. Los resultados se publicaron en la revista Journal of Periodontology.

Según los autores, la alimentación influye en el sistema inmunitario y en la inflamación a través de los nutrientes y compuestos bioactivos que contiene, a la vez que indicaron que las dietas basadas en productos vegetales aportan una mayor cantidad de estas moléculas, lo que se traduce en una menor respuesta inflamatoria.

El doctor Giuseppe Mainas, primer autor del estudio, explicó que sus hallazgos sugieren que una dieta equilibrada de tipo mediterráneo podría reducir potencialmente la enfermedad de las encías y la inflamación sistémica.

“Observamos que podría existir una conexión entre la gravedad de la enfermedad periodontal, la dieta y la inflamación. Estos aspectos deben considerarse de forma integral al evaluar el tratamiento de la periodontitis en pacientes. Nuestra investigación ofrece un importante punto de partida que puede impulsar más investigaciones para comprender mejor la relación entre la ingesta de alimentos y la enfermedad periodontal”, añade.

Por su lado, el profesor Luigi Nibali, autor principal y director del Centro de Interacciones Huésped-Microbioma dijo que existe evidencia emergente sobre el papel que una dieta equilibrada podría desempeñar en el mantenimiento de la salud periodontal. “Nuestra investigación muestra el efecto potencial que una dieta rica en y vegetales podría tener en la mejora de la salud bucodental de la población. Sin embargo, se necesita más investigación para desarrollar enfoques personalizados que ayuden a las personas a cuidar mejora la salud de sus encías”, concluyó.