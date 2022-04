Comienza el sueño copero para River: Alianza Lima, el rival

Por su parte, el conjunto limeño arriba a este duelo sin roce competitivo, ya que no pudo jugar el pasado fin de semana en su liga (debía visitar a Sport Huancayo el sábado) por un paro de transportistas. Con el anhelo de dar la sorpresa, el DT argentino Carlos Bustos plantará un once con varios futbolistas de jerarquía, como el defensor Christian Ramos, el mediocampista Josepmir Ballón, ex-River, y el goleador Hernán Barcos. No estará Jefferson Farfán, quien debió ser operado por una lesión en su rodilla y se perderá la fase de grupos.

Transmisión en vivo por La Red 103.5 MHz en San Juan

ALIANZA LIMA VS RIVER - COPA LIBERTADORES

La formación de Alianza Lima vs. River, por la Copa Libertadores

Ángelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Cristian Benavente y Hernán Barcos.

La formación de River vs. Alianza Lima, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Los datos de Alianza Lima vs. River, por la Copa Libertadores