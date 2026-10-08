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Colapinto volverá a sumar puntos en el GP de Singapur

La actividad en Singapur iniciará este viernes y concluirá con la carrera principal, que será el domingo a las 9 de la mañana.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros.

La actividad en Singapur comenzará el viernes con la primera y única práctica libre, que está programada para las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará solo unas horas después, a las 9:30.

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El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 y de Colapinto también tendrán que madrugar, ya que a las 6 de la mañana comenzará la carrera sprint, que tiene un tercio de la duración respecto de las normales y que solo entrega puntos a los ocho mejores.

Más tarde, a las 10, será la clasificación para la carrera principal, que será de vital importancia ya que en el Circuito de Marina Bay es casi imposible realizar adelantamientos.

Finalmente, la actividad en Singapur concluirá con la carrera principal, que será el domingo a las 9 de la mañana.

Este Gran Premio será muy importante para Colapinto, ya que intentará volver a sumar puntos luego de los GP de Azerbaiyán y Bahréin, donde se quedó con las manos vacías. En el primero de ellos chocó mientras estaba décimo, mientras que en el siguiente tuvo que largar desde el fondo y solo se pudo conformar con el decimotercer lugar.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 320 puntos y le saca 84 puntos a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

Incluso podría estirar muchísimo más la ventaja este fin de semana, ya que Russell largará desde el fondo por haber realizado un cambio de motor tras su abandono en el GP de Bahréin.

El cronograma y horarios del GP de Singapur de Fórmula 1

Viernes 9/10:

  • Práctica libre a las 5:30
  • Clasificación para la carrera sprint a las 9:30

Sábado 10/10:

  • Carrera sprint a las 6
  • Clasificación para la carrera principal a las 10

Domingo 11/10:

  • Carrera a las 9

FUENTE: Agencia NA

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