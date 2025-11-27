Clausura: así quedaron los cruces y horarios de cuartos de final

El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, está programado para las 18:30.

Boca accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.

Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Tigre, quien venció este miércoles a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0 con gol de David Romero.

Por haber finalizado más alto en la clasificación, la ‘Academia’ hará de local ante el ‘Matador’ en el Cilindro de Avellaneda.

El cronograma y horario de los cuartos de final del Torneo Clausura