Chica: "Hay que votar sin odio, pensando en nuestros seres queridos"

Durante esta última actividad, el candidato a Diputado Nacional comentó: “Fueron muchos meses de campaña y ya nos queda un último paso. Arrancamos en julio con visitas a todos los departamentos, después tuvimos las PASO en agosto y de ahí comenzó un nuevo tramo de la campaña donde nuestro partido se vio unido, donde todos tiramos para el mismo lado y estoy seguro que el domingo tendremos buenos resultados”.

“Este 22 de octubre tenemos que votar por la patria, por los derechos, por nuestros hijos porque si la educación deja de ser pública son las generaciones futuras las que van a sufrir esas consecuencias. Hay que votar sin odio, pensando en todo y pensando en nuestros seres queridos. Lo mejor para nuestro país no es llegar con una motosierra y recortar todo porque a la salud pública no hay que tirarla, a la educación pública no hay que sacarla, a los subsidios de transporte no hay que cortarlos porque eso es atacar a los derechos de los argentinos y acá estamos para defenderlos, no para quitarlos”, agregó el funcionario.