Champions League: quiénes son los argentinos que estarán en octavos

Lionel Messi (PSG)

Ángel Di María (PSG)

Leandro Paredes (PSG)

Mauro Icardi (PSG)

Lautaro Martínez (Inter)

Joaquín Correa (Inter)

Paulo Dybala (Juventus)

Rodrigo de Paul (Atlético Madrid)

Ángel Correa (Atlético Madrid)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Gerónimo Rulli (Villarreal)

Juan Foyth (Villarreal)

Giovani Lo Celso (Villarreal)

Santiago Cáceres (Villarreal)

Lisandro Martínez (Ajax)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Nicolás Capaldo (Salzburgo)

Lionel Messi, tras el sueño de volver a levantar una Champions

Leo no solo es una estrella absoluta del fútbol que deslumbra con su habilidad y hace delirar a los fanáticos, también es un futbolista ultra competitivo, que quiere ganar todo lo que juega. Uno de sus grandes objetivos, además del mundial, es volver a levantar la Champions League. La Orejona le es esquiva al astro argentino desde que se consagró en la final ante Juventus en el 2015. Ganarla no solo significaría su cuarto título en el máximo torneo continental de clubes, sino también sería la primera consagración para el París Saint-Germain, que nunca pudo alcanzar la gloria. Aunque, cabe recordar que el momento del equipo de Mauricio Pochettino no es el mejor. El conjunto parisino marcha primero cómodo en la Ligue 1, pero fue eliminado sorpresivamente en la Copa de Francia lo que llevo a fuertes críticas contra el entrenador argentino y tuvo algunos vaivenes en la Champions, aunque logró clasificarse a los octavos.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League:

Un error obligó a la UEFA a volver a realizar el sorteo de los octavos de final y así quedaron los cruces. Este martes desde las 17 abren la acción PSG vs. Real Madrid y Sporting Lisboa vs. Manchester City. El miércoles harán lo propio Salsburgo vs. Bayern Munich e Inter vs. Liverpool. Mientras que el martes 22 Chelsea recibirá a Lille y Villarreal a Juventus. El miércoles 23 cierran los partidos de ida Benfica vs. Ajax y Atlético Madrid vs. Manchester United.

Los "ganadores" y "perdedores" del sorteo de la Champions League

Así habían quedado los cruces de los octavos de la Champions League tras el primer sorteo

Benfica vs. Real Madrid

Villarreal vs. Manchester City

Atlético de Madrid vs. Bayern

Salzburgo vs. Liverpool

Inter vs. Ajax

Sporting vs. Juventus

Chelsea vs. Lille

PSG vs. Manchester United

Con este panorama, se puede observar que, en primera instancia, el PSG de Lionel Messi hubiera tenido un cruce complicado ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo, pero también lo tendrá ante Real Madrid, equipo que tiene un muy buen presente (es el líder de La Liga de España) y que quería que NO se haga nuevamente el sorteo, ya que el rival que le había salido fue Benfica. Los Diablos Rojos, por su parte, ahora se medirán ante el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, que previamente iban a jugar frente al Bayern Munich.

Diferente es la situación del Liverpool: el conjunto dirigido por Jürgen Klopp hubiese tenido que enfrentarse al Salzburgo (ahora rival de Bayern Munich), pero el segundo sorteo le ocasionó un cruce ante el Inter de Lautaro Martínez, que lleva un buen andar en la Serie A. Lógicamente, este segundo sorteo tampoco favoreció al Inter, dado que en primera instancia se hubiese enfrentado al Ajax y ahora chocará con quien fue puntero de su grupo y está segundo en la Premier League.

Respecto a la Juventus de Paulo Dybala, al principio había salido sorteado para jugar ante Sporting Lisboa (ahora rival del Manchester City), pero finalmente se medirá ante Villareal de España, y al Chelsea, último campeón de la Champions League, le quedó el mismo (Lille de Francia).