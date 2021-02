¿Carlos Tevez, candidato en las próximas elecciones en Boca?

La relación de Tevez con la nueva dirigencia de Boca, que encabeza de palabra Amor Ameal pero que en los hechos administra el vicepresidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol integrado por Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez, es mala y lo mismo sucede con el resto de sus compañeros de plantel "Xeneize".

Y ese "destrato", que incluye lo que sucedió con el mediocampista Guillermo Pol Fernández y el defensor Julio Buffarini y los audios que hizo trascender "Patrón" Bermúdez en contra de Tevez, generó que los futbolistas pongan un punto final a los problemas. "Tocan a uno y tocan a todos" fue el resumen de la reunión que mantuvieron todos los jugadores y el mensaje a la dirigencia. "Nos cansamos de las falta de respeto, hay cosas que no pueden volver a pasar", le contó a NA uno de los jugadores que participó de la reunión. Tevez en las últimas horas había reconocido que no hablaba con el Consejo de Fútbol pero le bajó los decibeles al conflicto, marcando su relación de respeto con Riquelme, hasta que un audio que el colombiano Bermúdez le envió a un allegado tumbó la bandera de paz que se había levantado parcialmente y la reunión de los futbolistas terminó de desatar la guerra. Ese combo puede terminar de lanzar a Tevez como candidato y los rumores comenzaron a hacerse fueres luego de que "El Apache" pasara por el Balneario 12 de Punta Mogotes en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde su dueño, Augusto Digiovanni, es uno de los ex dirigentes del club que sueñan con llegar a la presidencia del club de La Ribera.

"Siempre dije que mi sueño es ser presidente de Boca. Creo que el club necesita un cambio generacional, hay personas que están hace 15 o 20 años en el club y este tiempo de darle lugar a otra gente, a los jóvenes", le confió Digiovanni a NA. Ante la consulta si Tevez podría acompañarlo en una posible candidatura respondió: "Carlos (Tevez) es una persona muy preparada, que ama a Boca y obvio que sería muy bueno estar con él, lo conozco, es buena persona y ¿Por qué no?, pero eso habría que preguntárselo a él". Digiovanni, ex dirigente del club, utilizó la red social Twitter para marcar de qué lado está en el conflicto entre los jugadores y el Consejo de Fútbol: "Jamás del lado Bermúdez en la vida. Siempre del lado Tevez".