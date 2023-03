¿Cambia? La NBA evalúa jugar con una pelota ¡sin aire!

La naranja, tal como la conocemos podría cambiar para siempre. Wilson, la marca de los balones de la NBA, ha estado trabajando y experimentando sobre el elemento principal del básquet. Se trata de una pelota que no necesita ser inflada. La empresa estadounidense la nombró, Airless Prototype, está impresa en 3D con materiales aún en investigación. La Airless puede replicar el rebote de una bola de básquet tradicional. Es un esférico con pequeños agujeros hexagonales que permiten que el aire pase libremente. Cuenta con ocho lóbulos en forma de panel y una estructura de costura familiar, las rayas negras que dividen todo balón.

The Making of the Wilson Airless Prototype Basketball