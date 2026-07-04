Zverev derrotó a Giron y avanzó a octavos en Wimbledon

FUENTE: Noticias Argentinas
El rival de Zverev en los octavos de final será el checo Jiri Lehecka (13°), que este sábado derrotó al español Jaume Munar por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 en un partido que duró 2 horas y 56 minutos.
En otro de los partidos de esta jornada, el australiano Alex de Miñaur (5°) le ganó sin problemas y en sets corridos al estadounidense Zachary Zvajda, mientras que el italiano Flavio Cobolli (9°), finalista en Roland Garros, dio vuelta un partidazo ante el ruso Karen Khachano19°v para imponerse por 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2 y 6-2. Ambos jugadores se enfrentarán este lunes por un lugar en los cuartos de final.
Por otra parte, el británico Arthur Fery hizo valer la localía y le ganó en cinco sets al belga Zizou Bergs.
El cronograma y los resultados del sábado en Wimbledon
- Alexander Zverev (2°) a Marcos Giron: 6-2, 7-6(4) y 6-4
- Alex de Miñaur (5°) a Zachary Zvajda: 6-2, 5-7, 6-2 y 6-4
- Taylor Fritz (6°) a Lorenzo Sonego: 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(5)
- Flavio Cobolli (9°) a Karen Khachanov (19°): 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2 y 6-2
- Aleksandr Búblik (10°) - Frances Tiafoe (17°): en juego
- Jiri Lehecka (13°) a Jaume Munar: 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4
- Grigor Dimitrov – Matteo Berrettini: en juego
- Arthur Fery a Zizou Bergs: 2-6, 7-5, 2-6, 7-6(3) y 7-6(5)