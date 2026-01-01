Brasil: escándalo con 3 futbolistas argentinos en una fiesta de fin de año

Desde las primeras horas del año, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y grabaciones que mostraron momentos del altercado. En uno de los videos, puede apreciarse cómo interrogan al defensor sobre la presencia de su compañero, el mediocampista Herrera, durante la fiesta. Mancuso responde que desconoce el paradero del futbolista, lo que evidencia la tensión en el entorno del suceso, según detalló el medio Lance!.

Según Itatiaia, además de Mancuso, los jugadores Tomás Pochettino y José Herrera habrían sido señalados por el vecino como partícipes en la agresión, aunque la versión oficial aún no ha confirmado la participación directa de todos los involucrados. El club Fortaleza informó, a través de su departamento de prensa, que está siguiendo el caso y prestando apoyo a los atletas mientras avanzan las investigaciones de la Delegación de Policía Civil de Eusébio.

image

El propio lateral recurrió a una declaración pública en su cuenta de Instagram para aclarar los hechos y subrayó que fue abordado de forma violenta. “Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”, escribió.

Mancuso afirmó que la intención del vecino "era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

El futbolista enfatizó que tanto él como sus familiares y amigos se encuentran bien tras el suceso. Añadió que realizaría la denuncia correspondiente durante el mismo día y agradeció las muestras de preocupación recibidas: “Estoy bien, así como familiares y amigos, y durante el día estaré haciendo boletín de ocurrencia. No debo hablar más sobre el caso”.

En cuanto a lo futbolístico, Mancuso lleva jugados 60 partidos con la camiseta de Fortaleza, en los que registra 2 goles y 7 asistencias desde se su llegada proveniente de Estudiantes de La Plata, en agosto de 2024.

El tucumano Herrera, por su parte, jugó solo 21 partidos con el elenco brasileño. Según el sitio especializado Transfermarkt, el extremo izquierdo marcó 2 tantos y brindó 3 pases-gol.

Pochettino, con pasado en River Plate y Boca Juniors, es el que más tiempo lleva en el club. Llegó en 2023 desde el Austin FC de la MLS y ya lleva 175 encuentros disputados, con 17 gritos y 29 asistencias.