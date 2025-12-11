Borja confesó que "no puede cerrarle la puerta" a Boca: "Mi hermano es hincha"

Las declaraciones generaron malestar inmediato entre los hinchas riverplatenses en las redes sociales, especialmente por el contexto de su salida. Borja sostuvo, de todos modos, que "no puede cerrar las puertas" y que su vínculo con el fútbol argentino sigue vigente.

A lo largo de la conversación, el "Colibrí" insistió en que su futuro se definirá en las próximas semanas, aunque evitó mencionar clubes interesados dado la posibilidad de que se concrete su siguiente paso al fútbol mexicano. La entrevista buscó repasar su rendimiento reciente y los motivos que lo alejaron del equipo de Marcelo Gallardo durante el cierre del año.

River ya había decidido no avanzar en la renovación del contrato del colombiano, que finaliza el 31 de diciembre. La falta de continuidad y la decisión del cuerpo técnico de no incluirlo en la planificación deportiva precipitaron su salida de la institución, tras haber marcado 62 goles en 155 partidos. Dicha cifra le permitió instalarse como uno de los extranjeros más goleadores en la historia del Millonario.