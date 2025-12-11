"
Borja confesó que "no puede cerrarle la puerta" a Boca: "Mi hermano es hincha"

El colombiano analizó su futuro después de quedar fuera de los planes de Gallardo y sorprendió al admitir que escucharía un llamado desde Brandsen 805, lo que generó una fuerte reacción entre los hinchas.

Luego de haber terminado su ciclo como delantero de River, el colombiano Miguel Borja planifica su destino para 2026 y dejó una contundente frase al ser consultado por un eventual interés de Boca: "Uno no puede cerrarle la puerta".

"No me pongas en esa… tengo a un hermano aquí que es hincha de Boca", soltó entre risas en diálogo con ESPN, ante el asombro de los panelistas presentes en la entrevista

La escena incluyó la intervención de su pariente, que seguía la nota detrás de cámara y cuyo comentario se viralizó rápidamente. "Hay que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román. A ver si de pronto nos vamos para allá, a un palco en la Bombonera", expresó, antes de remarcar que "Boca es grande en la Argentina".

Las declaraciones generaron malestar inmediato entre los hinchas riverplatenses en las redes sociales, especialmente por el contexto de su salida. Borja sostuvo, de todos modos, que "no puede cerrar las puertas" y que su vínculo con el fútbol argentino sigue vigente.

A lo largo de la conversación, el "Colibrí" insistió en que su futuro se definirá en las próximas semanas, aunque evitó mencionar clubes interesados dado la posibilidad de que se concrete su siguiente paso al fútbol mexicano. La entrevista buscó repasar su rendimiento reciente y los motivos que lo alejaron del equipo de Marcelo Gallardo durante el cierre del año.

River ya había decidido no avanzar en la renovación del contrato del colombiano, que finaliza el 31 de diciembre. La falta de continuidad y la decisión del cuerpo técnico de no incluirlo en la planificación deportiva precipitaron su salida de la institución, tras haber marcado 62 goles en 155 partidos. Dicha cifra le permitió instalarse como uno de los extranjeros más goleadores en la historia del Millonario.

