Boca no multará a Palacios: el jugador espera la decisión de Gago

Ahora bien, existe la posibilidad concreta de que Palacios salga del equipo titular y vaya al banco. Si se tiene en cuenta el antecedente de Edinson Cavani, quien llegó tarde a una charla técnica el año pasado y tuvo que ser suplente frente a Unión, no sería extraño que Gago tomara esta resolución. En el caso del Matador, no formó parte del once en su momento, aún siendo el capitán, y entró recién en el segundo tiempo.

En cuanto a los posibles reemplazantes, Alan Velasco se adelanta algunos metros por la naturalidad del puesto, pero también es cierto que su nivel desde que llegó al club de la Ribera, a cambio del desembolso de 10.000.000 de dólares a Dallas -la segunda compra más costosa de la historia de la institución-, nunca fue bueno.

Incluso, quedó marcado por haber errado el último penal de la serie ante Alianza Lima de la Copa Libertadores, que lo dejó afuera de la fase 2 y de todos los certámenes de Sudamérica. Aquella fue su última noche con la camiseta del Xeneize, debido a que no volvió a ser convocado por una molestia en el tobillo derecho.

Al margen de la presencia o no del chileno de 24 años, la idea de Gago sería -a priori- repetir gran parte del once que goleó a Defensa y Justicia por 4-0 en La Bombonera, con el regreso de Ander Herrera, recuperado de una molestia muscular, en reemplazo de Williams Alarcón, quien fue operado de una rotura de meniscos de la rodilla derecha.

Los dos equipos mezclados que probó Gago en la práctica de Boca

Equipo 1: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Alan Velasco; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

Equipo 2: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Ander Herrera, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.