Boca le ganó a Banfield y se metió en zona de la Copa Libertadores

El conjunto dirigido por Miguel Russo logró una victoria clave frente a Banfield en La Bombonera por el Torneo Clausura. El encuentro, que se disputó ante una nutrida presencia de público, terminó con dos goles del equipo local marcados por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, ambos tras una larga sequía. Leandro Paredes fue la gran figura, con participación directa en los dos tantos.

De esta manera, Boca sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse en la fecha anterior ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El Xeneize se metió en zona de clasificación tanto a los octavos del torneo local, como en la tabla anual a la próxima Copa Libertadores. La próxima fecha, visitará a Aldosivi el domingo 31 de agosto, a las 14:30 en Mar del Plata. Banfield, por su parte, suma 7 unidades y marcha en la onceava posición. La fecha que viene será local ante Tigre, el viernes a las 19 horas.