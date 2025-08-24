"
Boca le ganó a Banfield y se metió en zona de la Copa Libertadores

Boca, que venía de cortar la mala racha, se impuso por 2-0 ante Banfield, con goles de Merentiel y Cavani, por la sexta fecha de la Zona A.

Luego de haber cortado la extensa racha sin triunfos con la goleada 3-0 sobre Independiente Rivadavia, Boca volvió a sonreír en La Bombonera: derrotó 2-0 a Banfield por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize cosechó su segundo triunfo al hilo, se metió entre los primeros cuatro de su grupo y volvió a treparse a puestos de clasificación a la Copa Libertadores. El Taladro quedó undécimo.

El conjunto dirigido por Miguel Russo logró una victoria clave frente a Banfield en La Bombonera por el Torneo Clausura. El encuentro, que se disputó ante una nutrida presencia de público, terminó con dos goles del equipo local marcados por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, ambos tras una larga sequía. Leandro Paredes fue la gran figura, con participación directa en los dos tantos.

De esta manera, Boca sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse en la fecha anterior ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El Xeneize se metió en zona de clasificación tanto a los octavos del torneo local, como en la tabla anual a la próxima Copa Libertadores. La próxima fecha, visitará a Aldosivi el domingo 31 de agosto, a las 14:30 en Mar del Plata. Banfield, por su parte, suma 7 unidades y marcha en la onceava posición. La fecha que viene será local ante Tigre, el viernes a las 19 horas.

