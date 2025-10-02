"
Boca entre el silencio y las derrotas: el vacío de respuestas de Riquelme

Román habló en el canal oficial de Boca, pero evitó los temas calientes: Russo, la Bombonera y la crisis futbolística. El silencio empieza a hacer más ruido que las palabras.

uan Román Riquelme llegó a la dirigencia de Boca hace casi seis años para cortar con casi tres décadas de macrismo. En diciembre de 2023 se transformó en presidente con un respaldo histórico, producto de su idolatría y también de una oposición sin peso. Pero a casi dos años de gestión plena, el cheque en blanco que le dieron los socios ya no luce igual.

El presente deportivo lo golpea de lleno: dos ausencias consecutivas en la Copa Libertadores, que podrían ser tres, y una sequía de títulos que ya lleva dos años y medio, desde la Copa Argentina ganada a Patronato. Y en medio de la peor racha de derrotas históricas, Riquelme eligió hablar. Pero lo hizo en el canal oficial del club, donde no hubo lugar para las preguntas incómodas.

En esa entrevista evitó referirse a los temas que desvelan a los hinchas: la salud y continuidad de Miguel Ángel Russo, la ampliación de la Bombonera, la crisis en el vestuario tras el conflicto con Marcos Rojo y la desintegración del Consejo de Fútbol. Tampoco hubo autocrítica. En cambio, defendió a Cavani, elogió a Paredes, celebró un superávit récord de 35 mil millones de pesos, habló de obras en el estadio y destacó logros en otras disciplinas.

El contraste es evidente. Riquelme, que como jugador se caracterizaba por la palabra justa y la sutileza, hoy parece no tener nada para decir sobre lo que realmente preocupa. El silencio sobre los problemas centrales ya no se interpreta como prudencia, sino como falta de respuestas.

A seis fechas del cierre del Torneo Clausura, todo se definirá al límite, con un Boca obligado a ganar y a hacer cuentas. La gestión que empezó con la fuerza de un ídolo hoy transita un momento de dudas: el crédito de Román no es eterno y los socios empiezan a reclamar explicaciones.

