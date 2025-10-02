Boca entre el silencio y las derrotas: el vacío de respuestas de Riquelme

En esa entrevista evitó referirse a los temas que desvelan a los hinchas: la salud y continuidad de Miguel Ángel Russo, la ampliación de la Bombonera, la crisis en el vestuario tras el conflicto con Marcos Rojo y la desintegración del Consejo de Fútbol. Tampoco hubo autocrítica. En cambio, defendió a Cavani, elogió a Paredes, celebró un superávit récord de 35 mil millones de pesos, habló de obras en el estadio y destacó logros en otras disciplinas.

El contraste es evidente. Riquelme, que como jugador se caracterizaba por la palabra justa y la sutileza, hoy parece no tener nada para decir sobre lo que realmente preocupa. El silencio sobre los problemas centrales ya no se interpreta como prudencia, sino como falta de respuestas.

A seis fechas del cierre del Torneo Clausura, todo se definirá al límite, con un Boca obligado a ganar y a hacer cuentas. La gestión que empezó con la fuerza de un ídolo hoy transita un momento de dudas: el crédito de Román no es eterno y los socios empiezan a reclamar explicaciones.