uan Román Riquelme llegó a la dirigencia de Boca hace casi seis años para cortar con casi tres décadas de macrismo. En diciembre de 2023 se transformó en presidente con un respaldo histórico, producto de su idolatría y también de una oposición sin peso. Pero a casi dos años de gestión plena, el cheque en blanco que le dieron los socios ya no luce igual.
Boca entre el silencio y las derrotas: el vacío de respuestas de Riquelme
Román habló en el canal oficial de Boca, pero evitó los temas calientes: Russo, la Bombonera y la crisis futbolística. El silencio empieza a hacer más ruido que las palabras.