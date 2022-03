Boca: Battaglia probó un once pensando en Huracán

El entrenador del Xeneize dispuso un equipo con los jugadores que no tuvieron acción en el duelo ante el equipo de la Primera C por el torneo federal. El once que paró fue: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.