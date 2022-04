Battaglia: "Nunca se habló de mi continuidad"

"No hablé de mi continuidad, en ningún momento toqué ese tema. Creo en los procesos, en trabajar, en seguir buscando la mejor manera dentro de la cancha. Tuvimos inconvenientes con lesiones, suspendidos, tratamos de acomodarnos de la mejor manera", sostuvo el director técnico.

"Nunca pensé en dar un paso al costado. A los muchachos les dije que estoy a muerte con ellos. Confío en la capacidad de cada uno", agregó, y explicó su decisión de suspender la conferencia de prensa tras el empate contra Godoy Cruz; "No tenía ganas de hablar en ese momento. Sabía que me iban a preguntar lo que me están preguntando ahora".

Cuando se le preguntó si sentía el apoyo de la secretaría de fútbol, fue ambiguo en su respuesta: "Sentimos el apoyo de la gente. todos queremos lo mejor para Boca. Está por delante todo, queremos lo mejor para el club, sacar resultados, ser protagonistas en todas las competiciones y de ahí crecer como equipo", respondió.

Sobre los nombres que se dieron como supuestos reemplazantes, contestó: "Existió toda la vida. Hay cosas que salen de afuera que tampoco lo pongo yo. hay que tener calma y no guiarse demasiado por el afuera, internamente sabemos cómo estamos trabajando y lo que estamos haciendo".

Por último, habló sobre el presente en ambas copas, la de La Liga y la Libertadores: "Más allá de los últimos empates, vamos a la tabla y estamos clasificados. En la Libertadores estamos en igualdad de condiciones, todos con 3 puntos. Boca está en carrera y nadie quiere jugar con nosotros, todos juegan finales con nosotros y debemos entenderlos y mejorar". finalizó.

Boca viajo esta tarde rumbo a Termas de Rio Hondo donde quedara concentrado para enfrentar mañana desde las 19 a Central Córdoba por decimosegunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Esta mañana Battaglia en el predio de Ezeiza paró un once para mañana con mayoría de titulares -la idea inicial era poner un equipo alternativo- en demostración de la importancia que tienen ahora los próximo encuentros para el cuerpo técnico.

El equipo que formo fue con: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, Guillermo Fernández y Oscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Después de jugar mañana, el plantel volverá en forma inmediata a Buenos Aires para preparar el partido contra Corinthians, que se disputará el próximo martes desde las 21.30 en San Pablo por el Grupo E de la Copa Libertadores.