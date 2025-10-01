El Estadio Aldo Cantoni vivió este miércoles una jornada inaugural de alto nivel en el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines – San Juan 2025. El plato fuerte fue la presentación del Barcelona de España, que ratificó su condición de candidato y goleó por 9-1 a Andes Talleres de Mendoza en el marco del Grupo A.
Barcelona arrasó en el debut: Pablo Álvarez, ovacionado en el Cantoni
El conjunto catalán venció 9-1 a Andes Talleres en la jornada inaugural. El sanjuanino marcó un triplete y fue la gran figura de la noche.