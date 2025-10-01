Barcelona arrasó en el debut: Pablo Álvarez, ovacionado en el Cantoni

El desarrollo del partido dejó en evidencia la superioridad del Barcelona, que controló la bocha y manejó los tiempos del encuentro de principio a fin. La experiencia del plantel europeo, sumada a la jerarquía individual de sus figuras, fue determinante para marcar la diferencia.

Tras el triunfo, Álvarez resaltó la importancia de comenzar con el pie derecho en un torneo tan exigente y anticipó que ya piensan en el próximo compromiso frente a Olimpia, en lo que será un duelo con condimentos especiales.

De esta manera, Barcelona inició su camino en San Juan con una victoria contundente que lo posiciona como firme candidato a revalidar el título mundial.