Barcelona arrasó en el debut: Pablo Álvarez, ovacionado en el Cantoni

El conjunto catalán venció 9-1 a Andes Talleres en la jornada inaugural. El sanjuanino marcó un triplete y fue la gran figura de la noche.

El Estadio Aldo Cantoni vivió este miércoles una jornada inaugural de alto nivel en el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines – San Juan 2025. El plato fuerte fue la presentación del Barcelona de España, que ratificó su condición de candidato y goleó por 9-1 a Andes Talleres de Mendoza en el marco del Grupo A.

El público sanjuanino disfrutó de un espectáculo que tuvo como protagonista destacado a Pablo Álvarez. El atacante convirtió el primer gol del certamen desde el punto de penal y completó su actuación con un triplete que encendió a los hinchas locales, quienes le retribuyeron con una ovación.

Además de los tres tantos de Álvarez, los catalanes anotaron por intermedio de Eloi Cervera (2), Marc Grau (2), Sergi Aragones e Ignacio Alabart. El descuento de los mendocinos llegó a través de Nahuel Silvestri.

El desarrollo del partido dejó en evidencia la superioridad del Barcelona, que controló la bocha y manejó los tiempos del encuentro de principio a fin. La experiencia del plantel europeo, sumada a la jerarquía individual de sus figuras, fue determinante para marcar la diferencia.

Tras el triunfo, Álvarez resaltó la importancia de comenzar con el pie derecho en un torneo tan exigente y anticipó que ya piensan en el próximo compromiso frente a Olimpia, en lo que será un duelo con condimentos especiales.

De esta manera, Barcelona inició su camino en San Juan con una victoria contundente que lo posiciona como firme candidato a revalidar el título mundial.

