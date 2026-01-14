Báez avanzó a cuartos de final en el ATP de Auckland

El séptimo preclasificado necesitó apenas una hora y 27 minutos para sellar el triunfo y estirar su invicto en 2026: cinco partidos jugados, cinco ganados. Ahora, el desafío será mayor: en la próxima ronda lo espera el primer favorito, el norteamericano Ben Shelton, que viene de eliminar a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-3 tras levantar tres set points en el primer parcial.

Báez llegó a Auckland con la confianza en alto después de ganar sus tres partidos en la United Cup ante rivales de peso como Stan Wawrinka, Jaume Munar y Taylor Fritz. En la ronda previa del torneo neozelandés, también había superado al estadounidense Emilio Nava.