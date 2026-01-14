Báez avanzó a cuartos de final en el ATP de Auckland

FUENTE: TN
Cerúndolo no pudo en Adelaida y Sierra se despidió en Hobart
La jornada no fue positiva para todos los argentinos. En el ATP de Adelaida, Francisco Cerúndolo (tercer preclasificado) cayó ante el español Jaume Munar por 3-6, 7-5 y 6-4 en un partido durísimo que se extendió por dos horas y 29 minutos. Cerúndolo arrancó mejor, pero Munar reaccionó a tiempo y se quedó con el pase a cuartos, donde enfrentará al checo Tomas Machac.
En el cuadro femenino, la marplatense Solana Sierra tampoco pudo avanzar en el Abierto de Hobart. La número 64 del mundo perdió ante la croata Antonia Ruzic (71°) por 7-5 y 6-4, en un duelo parejo donde la argentina llegó a quebrar el saque rival tres veces, pero no logró sostener la ventaja en los momentos clave.