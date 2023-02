El delantero neerlandés Memphis Depay (44m. ST), quien ingresó en la segunda etapa, marcó para el conjunto "colchonero", que festejó su undécima victoria en el campeonato y continúa en zona de Liga de Campeones.

En el equipo madrileño ingresó otro campeón del mundo, Ángel Correa, ex San Lorenzo, a los 20 minutos por Antoine Griezmann. En el elenco gallego entró en la segunda parte el santafesino Franco Cervi (ex Rosario Central) y fue suplente el rosarino Augusto Solari (ex River Plate).

El resultado mantiene al elenco de Simeone en la cuarta colocación y en zona de Liga de Campeones, con 38 puntos