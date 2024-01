Argentina Sub 23 rescató un empate agónico ante Paraguay

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, y desde el inicio se vio un equipo argentino decidido a tomar la iniciativa. Pablo Solari y Santiago Castro tuvieron oportunidades claras, pero a medida que avanzaba el tiempo, el juego se fue diluyendo. Afortunadamente, el arquero Leandro Brey estuvo atento y logró evitar que Paraguay se pusiera en ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, Nicolás Valentini tuvo una gran oportunidad de abrir el marcador con un cabezazo, pero no pudo concretar. Fue en ese momento que la suerte cambió para Argentina. A los 20 minutos, Valentini cometió una falta dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar penal a favor de Paraguay. Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, no desaprovechó la oportunidad y convirtió el gol que ponía a la Albirroja en ventaja.