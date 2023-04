Almirón prepara cambios en Boca para el martes

En tanto, de cara al choque ante los colombianos por la segunda fecha del Grupo F, el entrenador Jorge Almirón tiene decidido realizar variantes en busca de respuestas después de las dos derrotas consecutivas tras su estreno en el clásico con San Lorenzo.

Para recibir al conjunto cafetero, el Xeneize recuperará a Jorge Figal, una fija en la defensa que estuvo ausente anoche por haber sido expulsado ante el Ciclón. En tanto, Bruno Valdez, ahora lesionado, y Facundo Roncaglia no estarán a disposición porque vieron la roja en el estreno sin goles con Monagas en Venezuela. Por lo tanto, habrá que ver si Almirón mantiene a Nicolás Valentini o se inclina por otra opción.

En cuanto al resto del equipo, el DT todavía no ensayó un posible once y no tendrá mucho margen para hacerlo. Sin embargo, todo indica que, respecto al once que cayó ante los platenses, volverán a la titularidad al menos Luis Advíncula, Agustín Sandez, Guillermo Fernández y Sebastián Villa.