Un importante incendio de pastizales en Albardón afectó a viviendas

El fuego avanzó con gran velocidad debido a las condiciones climáticas, generando momentos de preocupación entre los habitantes del lugar. El fuego llegó hasta la zona donde se encuentran varias casas y algunas de ellas resultaron afectadas. Sin embargo, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que los daños fueran de mayor magnitud.

En el operativo trabajaron intensamente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Albardón, efectivos de la Policía de San Juan y voluntarios provenientes del departamento Chimbas, quienes combatieron el incendio durante varias horas hasta lograr controlar completamente las llamas.