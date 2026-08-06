Un importante incendio de pastizales mantuvo en vilo a vecinos de Albardón durante varias horas, luego de que las fuertes ráfagas de viento Zonda provocaran que las llamas se propagaran rápidamente por una amplia zona, alcanzando el sector de calle Buenos Aires y poniendo en riesgo numerosas viviendas.
Un importante incendio de pastizales en Albardón afectó a viviendas
El fuego se inició a raíz de la quema de pastizales, que producto del fuerte viento Zonda, se extendió rapidamente. Hubo personas afectadas por inhalación de humo.