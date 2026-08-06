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Un importante incendio de pastizales en Albardón afectó a viviendas

El fuego se inició a raíz de la quema de pastizales, que producto del fuerte viento Zonda, se extendió rapidamente. Hubo personas afectadas por inhalación de humo.

Un importante incendio de pastizales mantuvo en vilo a vecinos de Albardón durante varias horas, luego de que las fuertes ráfagas de viento Zonda provocaran que las llamas se propagaran rápidamente por una amplia zona, alcanzando el sector de calle Buenos Aires y poniendo en riesgo numerosas viviendas.

El fuego avanzó con gran velocidad debido a las condiciones climáticas, generando momentos de preocupación entre los habitantes del lugar. El fuego llegó hasta la zona donde se encuentran varias casas y algunas de ellas resultaron afectadas. Sin embargo, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que los daños fueran de mayor magnitud.

En el operativo trabajaron intensamente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Albardón, efectivos de la Policía de San Juan y voluntarios provenientes del departamento Chimbas, quienes combatieron el incendio durante varias horas hasta lograr controlar completamente las llamas.

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Como consecuencia del siniestro, varios pequeños productores de la zona se vieron afectados por la quema de pastizales y otros daños ocasionados por el avance del fuego.

Tras un arduo trabajo conjunto, las autoridades lograron contener el incendio y evitar que continuara avanzando hacia otras viviendas y sectores productivos. Las causas que originaron el foco ígneo serán materia de investigación.

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